To efekt kilkumiesięcznego śledztwa Interii .

Jak czytamy w komunikacie, sprawa dotyczy "narażenia mieszkańców domu pomocy Jesień Podlasia w Nurcu , w gminie Boćki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki nad osobami narażonymi, to jest o czyn z art. 160 paragraf 2 Kodeku karnego".

Jak opisywała Interia problemy, z jakimi zmagają się na co dzień pensjonariusze, dotyczą m.in. łazienek, w których brak desek sedesowych, pokryw na spłuczki, słuchawek prysznicowych, luster, zasłon prysznicowych. W umywalkach brak ciepłej wody, a kąpiel to rzadkość. Między posiłkami nie ma dostępu do jedzenia ani wody. Wydawaniem leków zajmuje się sama dyrektor placówki, rozdzielając je z pamięci. Leki nie są opisane, trzymane w reklamówkach i pudełkach w prywatnej części budynku.