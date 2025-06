Ujawniono m.in., że pokoje są przeludnione, w domu mieszkają 64 osoby, choć zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego placówka ma prawo do zapewnienia 48 miejsc. Podopieczni zmagają się także z wieloma innymi problemami, a warunki, w których żyją, są porażające.

Wyniki urzędowej kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym przez kierownika placówki. Nie wniesiono do nich zastrzeżeń.

Problemy, z jakimi zmagają się na co dzień pensjonariusze, dotyczą m.in. łazienek, w których brak desek sedesowych, pokryw na spłuczki, słuchawek prysznicowych, luster, zasłon prysznicowych. W umywalkach brak ciepłej wody, kąpiel to rzadkość. Między posiłkami nie ma dostępu do jedzenia ani wody. Wydawaniem leków zajmuje się sama dyrektor placówki, rozdzielając je z pamięci. Leki nie są opisane, trzymane w reklamówkach i pudełkach w prywatnej części budynku.