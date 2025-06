Wracamy do sprawy domu opieki Jesień Podlasia w Nurcu . Podlaski Urząd Wojewódzki zdecydował o przedłużeniu placówce terminu na realizację kluczowych zaleceń. Chodzi o zatrudnienie dodatkowych pracowników i dostosowanie liczby mieszkańców do wytycznych określonych w decyzji wydanej przez wojewodę.

- Ostateczny termin to koniec czerwca. Jeżeli te wytyczne nie zostaną spełnione, będziemy musieli wszcząć procedurę cofnięcia zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki - przekazała Interii Inga Januszko-Manaches, rzeczniczka prasowa wojewody podlaskiego.

Poprzedni termin wyznaczono na 13 czerwca. Wtedy do urzędu wpłynęła informacja od dyrekcji domu opieki z prośbą o przedłużenie terminu. - Dyrektorka wystosowała pisma do rodzin i gmin z informacją o konieczności zabrania osób z placówki. Staramy się zrozumieć tę sytuację, bo rodziny muszą mieć czas, by się zorganizować i znaleźć miejsce w innej placówce - przyznaje rzeczniczka wojewody.