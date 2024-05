Nietypowe pytanie do premiera. Publika wybuchła śmiechem

- Przyszłam do pana z wielką prośbą - tymi słowami zwróciła się pracowniczka przedszkola do Donalda Tuska podczas wiecu w Białymstoku. Chciała zwrócić jego uwagę na brakujący etat niani w jej placówce. - Serce mi pęka, jak pani mówi o płaczących maluszkach - odparł premier. W pewnej chwili do rozmowy włączył się prezydent miasta, co zakończyło się zabawną wymianą zdań.