Donald Tusk mówi o "ważnej lekcji". "Opowieść o zdrajcach i głupcach"

W piątek obchodzimy święto Konstytucji 3 maja - uchwalonej w 1791 roku ustawy zasadniczej, która była pierwszym w historii spisanym i jednolitym źródłem prawa dla wszystkich kolejnych aktów podejmowanych w kraju. Była to druga na świecie - po amerykańskiej - i pierwsza w Europie taka konstytucja.

Święto Konstytucji 3 maja. Donald Tusk: "Lekcja ważna do dziś"

Jak stwierdził szef rządu, "3 maja to opowieść o wolności, o rządach prawa, o władzy podległej Konstytucji, o marzeniach o Polsce silnej, niepodległej i nowoczesnej".

"To również opowieść o zdrajcach i głupcach, wysługujących się Rosji, z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach" - napisał Donald Tusk i dodał, że historyczne okoliczności, jakie towarzyszyły uchwaleniu pierwszej polskiej Konstytucji, to "lekcja ważna do dziś".