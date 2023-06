W czwartek Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu dwóch obywateli Czech, którzy mieli przewieźć czterech nielegalnych imigrantów. Mieli to być obywatele Iranu, którzy chcieli udać się do państw Europy Zachodniej.

"Przestrzeń ładunkowa auta została zamaskowana workami z pelletem, specjalnie wycięte wejście ulokowano za siedzeniem kierowcy" - poinformowała straż graniczna w mediach społecznościowych.

Kryzys migracyjny

Na granicy polsko-białoruskiej regularnie dochodzi do niebezpiecznych incydentów. Niemal codziennie odnotowywane są próby jej nielegalnego przekroczenia.

W środę 81 osób próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Wśród tych osób byli migranci m.in. z Etiopii, Egiptu i Mali.

Od początku roku SG odnotowała łącznie ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. Dotąd od początku czerwca odnotowano ponad 800 prób.