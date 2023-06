Wcisnęli 38 osób do czterech samochodów. "Serbskie stemple wjazdowe"

Do zdarzenia doszło na jednej z dróg powiatu żagańskiego (woj. lubuskie).

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli drogowej dwa volkswageny, mercedesa i jeepa na polskich i niemieckich tablicach rejestracyjnych. Okazało się, że pojazdami kierowali Gruzini, w wieku od 28 do 46 lat.

"Kierowcy, narażając życie i zdrowie pasażerów, 'upchnęli' do czterech samochodów 38 cudzoziemców z zamiarem przewiezienia ich do Niemiec" - informuje Straż Graniczna.

Nielegalni migranci. "Bałkański szlak"

Funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Stwierdzono, że 37 pasażerów pojazdów to obywatele Turcji. W zatrzymanej grupie był także jeden obywatel Afganistanu.

Reklama

Wszyscy pasażerowie zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia polsko-niemieckiej granicy wbrew przepisom. W paszportach cudzoziemców funkcjonariusze SG odkryli serbskie stemple wjazdowe, co potwierdza, że w celu dotarcia do Europy wykorzystali tzw. szlak bałkański.

Wobec wszystkich obywateli Turcji wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na roczny lub dwuletni okres próby.

Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, zostali zobowiązani do zgłaszania się w ustalonych terminach do siedziby Placówki SG w Tuplicach.

Zdjęcie Zatrzymani kierowcy z Gruzji / Straż Graniczna / materiały prasowe

Pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy: Do ośmiu lat więzienia

Zatrzymany obywatel Afganistanu, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, decyzją sądu został - do czasu ustalenia jego tożsamości - umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Organizatorzy przerzutu migrantów zostali zatrzymani za organizowanie migrantom przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej z Polski do Niemiec. Wobec nich Sąd Rejonowy w Żaganiu wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.



Za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Polski, grozi im kara do ośmiu lat więzienia.