- Obserwujemy spadki wody poniżej Raciborza i to jest najważniejsze . W Oławie i Brzegu także - przekazano podczas czwartkowego posiedzenia sztabu kryzysowego. Spadek odnotowano także w Oławie i Ślęży. - Na wypływie z Mietkowa zanotowano po 5:00 rano gwałtowny spadek wody - dodał dyrektor IMGW Robert Czerniawski.

Dla Wrocławia prognozowane było 600 cm wody, w tej chwili jest to 630 cm. Jak meldują służby, pomiar jest utrudniony przez działanie licznych narzędzi hydrotechnicznych. Co istotne, notowany jest spadek we wszystkich stacjach powyżej Wrocławia.