Mniej więcej 560 cm, zdaniem Wód Polskich, osiągnie fala powodziowa we Wrocławiu. Ma ona tam nadejść w nocy ze środy na czwartek. Prezydent miasta Jacek Sutryk szacował nawet, iż stanie się to około północy, lecz nikt nie potwierdzi na 100 proc., czy faktycznie będzie to ta pora, a może dwie godziny później.