Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z alertami do mieszkańców 11 województw. Ma to związek z prognozowanymi ulewnymi deszczami, jakie przyniesie niż genueński. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że wystąpił do operatorów sieci telekomunikacyjnych o podjęcie działań, które zapewnią "niezawodne funkcjonowanie łączności".