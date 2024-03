Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Padła data

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w komunikacie we wtorek, że posiedzenie RBN odbędzie się w poniedziałek 11 marca o godz. 9.00, czyli przededniu 25-lecia wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego i wizyty prezydenta w Białym Domu.

- Chciałbym, żeby ta nasza wyprawa do USA została poprzedzona taką nieco bardziej uroczystą Radą Bezpieczeństwa Narodowego. (...) To bardzo ważne, by nasi sojusznicy widzieli, że Polska jako całość, w sensie politycznym, w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach modernizacji polskiej armii, mówi jednym głosem" - podkreślił prezydent.