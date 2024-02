Według źródeł dziennikarzy "The New York Times", administracja prezydenta USA zastanawia się nad przekazaniem Ukrainie nadzwyczajnej pomocy wojskowej. Chodzi o naruszenie własnych zapasów armii amerykańskiej, które tymczasowo osłabiło by jej potencjał.

- To jest to, o czym wiem, że jest na stole - powiedział senator demokratów Jack Reed, który przewodniczy senackiej komisji służb zbrojnych. Polityk, który niedawno powrócił z Ukrainy, stwierdził, że poparł by takie rozwiązanie, by "kupić czas" Ukraińcom - donosi unian.ua, powołując się na amerykańskie media.