Kijów odpowiada na kontrowersyjne słowa papieża. "Znamy strategię Watykanu"

- Nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, aby Ukraina "miała odwagę białej flagi". Polityk wystosował własny apel do społeczności międzynardowej, w którym nawiązał do przeszłości Watykanu.