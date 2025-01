W tej sprawie prokurator przyjął, że podejrzany działał w zamiarze dokonania co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zabójstwo ratownika w Siedlcach. Adam Cz. nie pamięta, co się stało

Za zabójstwo Adamowi Cz. grozi nawet dożywocie . Rzeczniczka prokuratury wyjaśniła, że prokurator przyjął, iż podejrzany działał " w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie ", a za to dolna granica kary, którą orzeka sąd, wynosi 15 lat więzienia.

Mężczyzna był w przeszłości karany m.in. za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Prok. Gołąbek przekazała, że podejrzany złożył wyjaśnienia i "co do zasady przyznał się do winy", ale nie pamięta zdarzenia.