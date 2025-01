Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę około godz. 1:40. Zespół ratownictwa medycznego został wezwany do pobitego mężczyzny na ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie. Okazało się, że poszkodowany był uczestnikiem trwającej tam imprezy .

Żółwin. Zaatakowali ratowników medycznych. "Szarpali i popychali"

"Gdy w obecności żony poszkodowanego mężczyzny ratownicy medyczni rozpoczęli z nim medyczne czynności ratunkowe, do ratowników podszedł jeden z postronnych mężczyzn. Zaczął szturchać członków zespołu ratownictwa medycznego. Gdy jeden z ratowników stanowczo zareagował: zażądał od niego, by ten nie przeszkadzał mu w ratowaniu zdrowia pobitego pacjenta" - czytamy we wpisie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.