Resorty Izabeli Leszczyny oraz Tomasza Siemoniaka wydały wspólny komunikat. To reakcja na śmierć 62-letniego ratownika medycznego . Mężczyznę ugodzono nożem podczas interwencji.

Śmierć ratownika medycznego. Jest reakcja dwóch ministerstw, chcą zmian

W dalszej części oświadczenia zapewniono o podjęciu czterech kroków celem zwiększenia ochrony pracowników służby zdrowia oraz skutecznego pociągania sprawców do odpowiedzialności karnej.

Siedlce. Atak na ratownika medycznego

"Podczas interwencji doszło do czynnego ataku na personel ambulansu udzielającego pomocy pacjentowi. Jeden z ratowników został ugodzony nożem" - relacjonowała w mediach społecznościowych Krajowa Izba Ratowników Medycznych.

Niedługo później ze szpitala, do którego przewieziono 62-letniego rannego, nadeszły dramatyczne wieści o jego śmierci. Mężczyzna zmarł mimo podjętych czynności resuscytacyjnych na skutek odniesionych obrażeń.

59-letni Adam Cz., który dokonał ataku, w chwili popełnienia czynu miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, pobrano od niego krew do badań. Mężczyzna został formalnie zatrzymany przez policję, ale aktualnie przebywa w szpitalu z uwagi na poważne obrażenia głowy. To właśnie one miały być powodem wezwania ratowników medycznych.