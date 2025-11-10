Atak na policjantkę, sprawca zastrzelony. Służby ujawniają nowe fakty

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Nowe informacje po ataku na policjantkę w Pobiedziskach. - Napastnik był notowany w rejestrach karnych m.in. za atak na ratowników medycznych i złamanie zakazu sądowego - przekazała Interii policja. 39-letniego mężczyznę podczas interwencji zastrzelił drugi funkcjonariusz. Mundurową uratowała kamizelka kuloodporna. To na niej złamał się nóż.

W Pobiedziskach pod Poznaniem policjant zastrzelił 39-latka, który zaatakował nożem funkcjonariuszkę
W Pobiedziskach pod Poznaniem policjant zastrzelił 39-latka, który zaatakował nożem funkcjonariuszkęmateriał zewnętrzny

Pojawiły się nowe informacje w sprawie policyjnej interwencji w Pobiedziskach pod Poznaniem. W niedzielę około godz. 17 funkcjonariusze wezwani zostali do jednego z domów jednorodzinnych, w którym pojawił się agresywny 39-latek.

W trakcie interwencji mężczyzna zaatakował nożem policjantkę. Wtedy drugi z funkcjonariuszy zastrzelił napastnika.

Pobiedziska. Nowe informacje o zastrzelonym napastniku

Wiadomo, że 39-latek był mieszkańcem Gniezna. Znał lokatorów domu, do którego przyszedł.

- Mężczyzna był wcześniej notowany w rejestrach karnych m.in. za atak na ratowników medycznych i złamanie zakazu sądowego - powiedział Interii w poniedziałek mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Nie wiadomo, czy napastnik znajdował się pod wpływem substancji odurzających. To wykaże sekcja zwłok.

Zobacz również:

Napastnik zaatakował policjantkę w miejscowości Pobiedziska, a następnie został śmiertelnie postrzelony. Zdj. ilustracyjne
Wielkopolskie

Atak na policjantkę koło Poznania. 39-latek zastrzelony

Wiktor Kazanecki
Dawid Szczyrbowski
Wiktor Kazanecki, Dawid Szczyrbowski

    Zaatakowana policjantka otrzymała cios w głowę oraz w klatkę piersiową. - Duży nóż kuchenny złamał się na kamizelce kuloodpornej, która najprawdopodobniej uchroniła ją przed poważniejszymi obrażeniami - powiedział Borowiak.

    Narzędzie zostało zabezpieczone.

    Wielkopolska. Atak na Policjantkę. "Nóż złamał się na kamizelce"

    Poszkodowana funkcjonariuszka trafiła pod opiekę lekarzy. - Rana z tyłu głowy została zszyta i założone zostały opatrunki. Jeszcze wczoraj (w niedzielę - red.) późnym wieczorem opuściła szpital - dodał.

    W sprawie użycia broni przez drugiego z policjantów podjęte zostały standardowe procedury. - Nie definiujemy żadnych nieprawidłowości - powiedział Borowiak i dodał, że w tej sprawie sporządzony zostanie raport.

    Partner zaatakowanej policjantki wyciągnął broń i oddał w kierunku napastnika dwa strzały. Mężczyzna mimo podjętej reanimacji zmarł.

    Okoliczności zdarzenia bada prokuratura.

    Zobacz również:

    Szczecinek. Bójka w centrum miasta, nie żyje 23-latek (zdj. ilustracyjne)
    Zachodniopomorskie

    Biło się nawet kilkanaście osób. Doszło do tragedii, nie żyje 23-latek

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Zarzuty i wniosek o areszt dla Ziobry. Miller w ''Prezydentach i premierach'': Będzie czekał, kto wygra wybory na Węgrzech i w PolscePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze