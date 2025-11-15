Odkryto ciało 44-letniego mężczyzny. Akcja służb w Warszawie
Ciało 44-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z budynków na warszawskim Wawrze. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z tą sprawą - to 37-latek i 22-letnia kobieta. Funkcjonariusze we współpracy z prokuratorem badają przyczyny zdarzenia.
W skrócie
O sprawie w sobotę wieczorem poinformowała Komenda Stołeczna Policji.
"Dzisiaj po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia na warszawskim Wawrze ujawniono zwłoki 44-letniego mężczyzny" - czytamy w komunikacie.
Policja poinformowała również, że w związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby.
"Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta" - wskazała stołeczna policja.
Warszawa. Śmierć mężczyzny, zatrzymano dwie osoby
Policja na razie nie ujawniła oficjalnie żadnych szczegółów śmierci mężczyzny ani okoliczności zatrzymania 37-latka i 22-latki.
Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Praga-Południe, na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora.
- Będziemy wyjaśniać okoliczności tej sprawy, wszystko, co tam się stało, i później podejmować decyzję, w konsultacji z prokuraturą, co dalej z zatrzymanymi - powiedziała podinsp. Węgrzyniak.