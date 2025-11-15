W skrócie Ciało 44-letniego mężczyzny zostało znalezione w budynku na warszawskim Wawrze.

Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę i 22-letnią kobietę mogących mieć związek ze sprawą.

Trwają czynności wyjaśniające przyczyny śmierci pod nadzorem prokuratora.

O sprawie w sobotę wieczorem poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

"Dzisiaj po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia na warszawskim Wawrze ujawniono zwłoki 44-letniego mężczyzny" - czytamy w komunikacie.

Policja poinformowała również, że w związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby.

"Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta" - wskazała stołeczna policja.

Warszawa. Śmierć mężczyzny, zatrzymano dwie osoby

Policja na razie nie ujawniła oficjalnie żadnych szczegółów śmierci mężczyzny ani okoliczności zatrzymania 37-latka i 22-latki.

Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Praga-Południe, na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora.

- Będziemy wyjaśniać okoliczności tej sprawy, wszystko, co tam się stało, i później podejmować decyzję, w konsultacji z prokuraturą, co dalej z zatrzymanymi - powiedziała podinsp. Węgrzyniak.

