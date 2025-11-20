W skrócie Podczas interwencji w Sanoku agresywny mężczyzna zaatakował policjantów i strażaka.

Napastnik zginął, a w mieszkaniu znaleziono ciało kobiety.

Ranny strażak został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Podkarpaccy policjanci około godziny 10 otrzymali informację o agresywnym mężczyźnie, który zamknął się ze swoją matką w jednym z mieszkań w Sanoku przy ul. Sadowej.

- Z uwagi na to, że w mieszkaniu włączył się czujnik gazu, istniało podejrzenie, że mógł odkręcić kurki z gazem, dlatego podjęto decyzję o wejściu do środka - przekazał Polsat News rzecznik KWP w Rzeszowie Piotr Wojtunik.

Jak dodał, agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów oraz strażaka.

Według doniesień lokalnych mediów, sprawca napaści miał mieć przy sobie maczetę.

Atak na policjantów w Sanoku. Sprawca zginął, w mieszkaniu znaleziono ciało

- W napaści poszkodowanych zostało dwóch policjantów i jeden strażak - powiedział Polsat News oficer prasowy PSP w Sanoku st. kpt. Paweł Giba.

- Strażak był przytomny, ma ranę ciętą tułowia i ręki. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodał.

Policjanci zastosowali środki bezpośredniego przymusu, a gdy one nie podziałały, użyto broni służbowej.

- Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W mieszkaniu policjanci znaleźli ciało kobiety - zaznaczył rzecznik KWP w Rzeszowie.

Służby - pod nadzorem prokuratora - pracują na miejscu zdarzenia. Zabezpieczono dowody do możliwego przyszłego postepowania.

