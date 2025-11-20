Atak na policjantów w Sanoku. Sprawca zginął, w mieszkaniu znaleziono ciało
Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów oraz strażaka w Sanoku. Funkcjonariusze użyli wobec agresora broni służbowej. - Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W mieszkaniu policjanci znaleźli ciało kobiety - powiedział w Polsat News rzecznik KWP w Rzeszowie Piotr Wojtunik. Ranny strażak został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.
W skrócie
- Podczas interwencji w Sanoku agresywny mężczyzna zaatakował policjantów i strażaka.
- Napastnik zginął, a w mieszkaniu znaleziono ciało kobiety.
- Ranny strażak został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.
Podkarpaccy policjanci około godziny 10 otrzymali informację o agresywnym mężczyźnie, który zamknął się ze swoją matką w jednym z mieszkań w Sanoku przy ul. Sadowej.
- Z uwagi na to, że w mieszkaniu włączył się czujnik gazu, istniało podejrzenie, że mógł odkręcić kurki z gazem, dlatego podjęto decyzję o wejściu do środka - przekazał Polsat News rzecznik KWP w Rzeszowie Piotr Wojtunik.
Jak dodał, agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów oraz strażaka.
Według doniesień lokalnych mediów, sprawca napaści miał mieć przy sobie maczetę.
- W napaści poszkodowanych zostało dwóch policjantów i jeden strażak - powiedział Polsat News oficer prasowy PSP w Sanoku st. kpt. Paweł Giba.
- Strażak był przytomny, ma ranę ciętą tułowia i ręki. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodał.
Policjanci zastosowali środki bezpośredniego przymusu, a gdy one nie podziałały, użyto broni służbowej.
- Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W mieszkaniu policjanci znaleźli ciało kobiety - zaznaczył rzecznik KWP w Rzeszowie.
Służby - pod nadzorem prokuratora - pracują na miejscu zdarzenia. Zabezpieczono dowody do możliwego przyszłego postepowania.