Dramat rozegrał się w czwartek w miejscowości Śmiłowo pod Więcborkiem w województwie kujawsko-pomorskim.

Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna poszedł szukać byka, który uciekł z zagrody. Gospodarz wrócił poturbowany przez zwierzę.

Nie żyje mężczyzna poturbowany przez byka. Sprawę wyjaśnia prokuratura

Niedługo później mężczyzna poczuł się źle, następnie doszło do zgonu.

- Śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 155 Kk, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci - przekazał Interii Marcin Przytarski, prokurator rejonowy w Tucholi.

Jak dodał prokurator, to standardowa procedura w podobnych przypadkach.

Zaplanowana została też sekcja zwłok mężczyzny.

Starachowice. Nie żyje 57-latka zaatakowana przez byka

Do podobnej tragedii doszło przed miesiącem w Pawłowie pod Starachowicami. Na terenie jednego z gospodarstw zaatakowana przez byka została 57-latka.

Jak przekazywało wówczas Radio Ostrowiec, kobieta w momencie zdarzenia była sama w gospodarstwie. "Znaleźli ją członkowie rodziny dopiero po powrocie do domu" - podano.

Jej obrażenia okazały się tak rozległ, że mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować jej życia.

