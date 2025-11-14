Poszedł szukać byka. Niedługo po powrocie do domu zmarł

Nie żyje mężczyzna, który został poturbowany przez byka. Zwierzę wcześniej uciekło z zagrody. Okoliczności zdarzenia, do którego doszło w Śmiłowie w woj. kujawsko-pomorskim, wyjaśnia prokuratura. Zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny.

Dramat rozegrał się w czwartek w miejscowości Śmiłowo pod Więcborkiem w województwie kujawsko-pomorskim.

Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna poszedł szukać byka, który uciekł z zagrody. Gospodarz wrócił poturbowany przez zwierzę.

Nie żyje mężczyzna poturbowany przez byka. Sprawę wyjaśnia prokuratura

Niedługo później mężczyzna poczuł się źle, następnie doszło do zgonu.

- Śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 155 Kk, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci - przekazał Interii Marcin Przytarski, prokurator rejonowy w Tucholi.

    Jak dodał prokurator, to standardowa procedura w podobnych przypadkach.

    Zaplanowana została też sekcja zwłok mężczyzny.

    Starachowice. Nie żyje 57-latka zaatakowana przez byka

    Do podobnej tragedii doszło przed miesiącem w Pawłowie pod Starachowicami. Na terenie jednego z gospodarstw zaatakowana przez byka została 57-latka.

    Jak przekazywało wówczas Radio Ostrowiec, kobieta w momencie zdarzenia była sama w gospodarstwie. "Znaleźli ją członkowie rodziny dopiero po powrocie do domu" - podano.

    Jej obrażenia okazały się tak rozległ, że mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować jej życia.

