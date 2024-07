Garwolin. Znalazł dzika w lesie, zabrał go do domu

Przebywający w mieszkaniu mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że znalazł zwierzę w lesie. Jak tłumaczył, warchlak błąkał się sam wśród drzew , więc zrobiło mu się go żal.

Zabrał go do domu i nadał mu imię Bohunek. Mimo dobrych chęci opiekuna zwierzęcia, policjanci musieli jednak interweniować.

Zabrał dzika do mieszkania. Apel leśników

- Pozostawianie młodych zwierząt samych, np. zajęcy, saren czy dzików to nie brak dbałości o potomstwo ze strony rodziców, ale wręcz przeciwnie - objaw troski o ich byt - podkreślają mundurowi.

Według nich takie zachowanie zwierząt to wypracowana strategia przetrwania: młode zwierzę nie wydziela intensywnego zapachu, więc nie wyczują go drapieżniki, mało się porusza i ma maskujące ubarwienie, co zapewnia mu ochronę.