Ataki lisów w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Jak wskazano, w ich wyniku w ostatnich dniach ucierpiało dwóch turystów. W komunikacie ostrzeżono, by nie dokarmiać zwierząt, ponieważ te stają się coraz "odważniejsze" i podchodzą do człowieka. To z kolei grozi atakiem bądź zarażeniem wścieklizną. Ze szczególnym apelem zwrócono się do rodziców.