Wąż miał około metra długości . Mundurowi zabezpieczyli go pod szafą i poprosili o pomoc strażników miejskich z Ekopatrolu.

Warszawa. Wąż tajwański w salonie, akcja służb

"Strażnicy wcale nie mieli łatwego zadania . W pokoju było mało miejsca, a wąż próbował uciec do szpary w podłodze. Na szczęście zwierzę, onieśmielone widokiem tylu osób w mundurach, straciło nieco ze swej szybkości i po chwili wylądowało bezpiecznie w pojemniku transportowym" - czytamy w komunikacie warszawskiej straży miejskiej.

Po sprawdzeniu, czy gad nie doznał żadnych obrażeń, następnego dnia przewieziono go do Centrum CITES działającego na terenie warszawskiego zoo. Tam potwierdzono, że jest to niegroźny wąż tajwański.