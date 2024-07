To była bardzo intensywna doba dla bieszczadzkich strażaków. Tylko jednego dnia zanotowali oni 17 interwencji. To tyle, ile normalnie wykonują w ciągu tygodnia.

Bieszczady. Ulewne deszcze i śmierć 71-latka

Burze w Bieszczadach. "Widać, że nie da się przejechać"

- No przecież to widać od razu, że tu się nie da przejechać - mówi Interii Pan Tadeusz. Mieszkaniec okolicy tłumaczy dalej: - Owszem, jak nie pada to da się tędy przejść suchą stopą, ale panie, przecież to od kilku dni tak leje. Widać, że woda jest głęboka. Tu się da nadrobić ledwie 4-5 kilometrów. Czy to warto było? Szkoda człowieka - dodaje.