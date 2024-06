Do wypadku doszło w sobotę, po suto zakrapianym Jarmarku Wohyńskim. Tegoroczna impreza była wyjątkowo huczna , w centrum i na pobliskim boisku odbywał się festyn z koncertami. Nie brakowało także alkoholu.

Około godziny 1 w nocy 25-letni uczestnik zabawy miał wziąć należący do kolegi motocykl i udać się w kierunku domu. Dystans, jaki pokonał, to mniej więcej 300 metrów - właśnie tyle dzieli centrum Wohynia od miejsca wypadku. Kierowca uderzył w tył zaparkowanego przy ulicy volkswagena. Choć świadkowie i ratownicy próbowali go reanimować, zmarł na miejscu.