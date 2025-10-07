W skrócie Policjanci zatrzymali samochód w Warszawie, w którego bagażniku przewożona była 25-letnia kobieta.

Kobieta przyznała, że dobrowolnie wsiadła do bagażnika, ponieważ była zmęczona.

Kierowca volkswagena miał zakazy prowadzenia pojazdów, był pod wpływem substancji odurzających i podróżował autem bez polisy OC i badań technicznych.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na warszawskiej Pradze Północ. Policja otrzymała zgłoszenie o kobiecie, która była przewożona w bagażniku czerwonego volkswagena. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do poszukiwań wskazanego przez świadków auta, ponieważ zachodziło niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia kobiety - przekazała we wtorek nadkom. Paulina Onyszko z praskiej policji.

Policjanci namierzyli i zatrzymali samochód w rejonie skrzyżowania ulic Ratuszowej i Inżynierskiej. Jak się okazało, w bagażniku rzeczywiście znajdowała się 25-letnia kobieta. Podczas przesłuchania, przyznała ona jednak, że kierowca auta jest jej znajomym, a ona sama wsiadła do bagażnika dobrowolnie. Jak twierdziła zrobiła to, bo była zmęczona.

Przewoził kobietę w bagażniku. Miał zakaz kierowania i był pod wpływem

Policjanci zatrzymali kierowcę volkswagena. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 49-latek miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i nie powinien wsiadać za kierownicę do października 2027 roku - poinformowała nadkom. Onyszko. W przeszłości aż sześciokrotnie zatrzymywany był za kierowanie samochodem mimo sądowych zakazów.

Podczas ostatniej kontroli mężczyzna był co prawda trzeźwy, jednak jak wykazały badania na obecność narkotyków w organizmie, kierował pod wpływem amfetaminy i metaamfetaminy, do czego się przyznał. Okazało się również, że samochód, którym podróżowała dwójka znajomych nie miał ważnych badań technicznych ani aktualnej polisy OC.

W piątek 49-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

