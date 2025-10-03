Rozlał i podpalił benzynę na stacji paliw. 49-latek w rękach policji
Na jednej z wrocławskich stacji paliw doszło do niebezpiecznego incydentu. Kierowca toyoty rozlał benzynę i ją podpalił, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policji udało się zatrzymać mężczyznę. - W celu wyjaśnienia jego postępowania powołany będzie biegły z zakresu psychiatrii - przekazała Interii podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.
W skrócie
- Kierowca toyoty rozlał benzynę na stacji paliw we Wrocławiu i podpalił ją, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
- Policja szybko namierzyła i zatrzymała 49-letniego sprawcę dzięki przeprowadzonym działaniom operacyjnym.
- Za tak poważne wykroczenie mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a sąd powołał biegłego psychiatrę do wyjaśnienia jego postępowania.
26 września około godz. 19 na terenie jednej ze stacji paliw przy ul. Gubińskiej we Wrocławiu doszło do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia.
- Kierujący pojazdem marki Toyota, podjechał pod dystrybutor, gdzie wyjął pistolet do tankowania i rozlał paliwo na ziemię - przekazała Interii podkomisarz Aleksandra Freus z zespołu prasowego KMP we Wrocławiu.
Na nagraniu zamieszczonym na stronie wrocławskiej policji widać, że sprawca jest ubrany w szlafrok, a na nogach ma kapcie.
- Mężczyzna następnie podpalił rozlaną ciecz i odjechał z miejsca zdarzenia - dodała.
Policjantka przekazała, że w wyniku "tego nieodpowiedzialnego i skrajnie niebezpiecznego zachowania" nikt nie odniósł obrażeń. - Ogień został szybko ugaszony - wyjaśniła.
Wrocław. Kierowca podpalił benzynę na stacji paliw. Policja zatrzymała sprawcę
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu szeregu czynności operacyjnych ustalili miejsce przebywania osoby podejrzanej o dokonanie tego czynu. - W wyniku akcji 49-letni mieszkaniec Wrocławia został zatrzymany - wyjaśniła podkomisarz.
- Mężczyźnie przedstawiono zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach - przekazała Aleksandra Freus.
Decyzją sądu, który przychylił się do wniosku prokuratora, podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.
- W celu wyjaśnienia postępowania mężczyzny będzie powołany biegły z zakresu psychiatrii - zaznaczyła policjantka. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna.