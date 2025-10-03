Rozlał i podpalił benzynę na stacji paliw. 49-latek w rękach policji

Na jednej z wrocławskich stacji paliw doszło do niebezpiecznego incydentu. Kierowca toyoty rozlał benzynę i ją podpalił, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policji udało się zatrzymać mężczyznę. - W celu wyjaśnienia jego postępowania powołany będzie biegły z zakresu psychiatrii - przekazała Interii podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

26 września około godz. 19 na terenie jednej ze stacji paliw przy ul. Gubińskiej we Wrocławiu doszło do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia.

- Kierujący pojazdem marki Toyota, podjechał pod dystrybutor, gdzie wyjął pistolet do tankowania i rozlał paliwo na ziemię - przekazała Interii podkomisarz Aleksandra Freus z zespołu prasowego KMP we Wrocławiu.

Na nagraniu zamieszczonym na stronie wrocławskiej policji widać, że sprawca jest ubrany w szlafrok, a na nogach ma kapcie.

- Mężczyzna następnie podpalił rozlaną ciecz i odjechał z miejsca zdarzenia - dodała.

Policjantka przekazała, że w wyniku "tego nieodpowiedzialnego i skrajnie niebezpiecznego zachowania" nikt nie odniósł obrażeń. - Ogień został szybko ugaszony - wyjaśniła.

    Wrocław. Kierowca podpalił benzynę na stacji paliw. Policja zatrzymała sprawcę

    Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu szeregu czynności operacyjnych ustalili miejsce przebywania osoby podejrzanej o dokonanie tego czynu. - W wyniku akcji 49-letni mieszkaniec Wrocławia został zatrzymany - wyjaśniła podkomisarz.

    - Mężczyźnie przedstawiono zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach - przekazała Aleksandra Freus.

    Decyzją sądu, który przychylił się do wniosku prokuratora, podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

    - W celu wyjaśnienia postępowania mężczyzny będzie powołany biegły z zakresu psychiatrii - zaznaczyła policjantka. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna.

