W skrócie Kierowca toyoty rozlał benzynę na stacji paliw we Wrocławiu i podpalił ją, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja szybko namierzyła i zatrzymała 49-letniego sprawcę dzięki przeprowadzonym działaniom operacyjnym.

Za tak poważne wykroczenie mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a sąd powołał biegłego psychiatrę do wyjaśnienia jego postępowania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

26 września około godz. 19 na terenie jednej ze stacji paliw przy ul. Gubińskiej we Wrocławiu doszło do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia.

- Kierujący pojazdem marki Toyota, podjechał pod dystrybutor, gdzie wyjął pistolet do tankowania i rozlał paliwo na ziemię - przekazała Interii podkomisarz Aleksandra Freus z zespołu prasowego KMP we Wrocławiu.

Na nagraniu zamieszczonym na stronie wrocławskiej policji widać, że sprawca jest ubrany w szlafrok, a na nogach ma kapcie.

- Mężczyzna następnie podpalił rozlaną ciecz i odjechał z miejsca zdarzenia - dodała.

Policjantka przekazała, że w wyniku "tego nieodpowiedzialnego i skrajnie niebezpiecznego zachowania" nikt nie odniósł obrażeń. - Ogień został szybko ugaszony - wyjaśniła.

Wrocław. Kierowca podpalił benzynę na stacji paliw. Policja zatrzymała sprawcę

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu szeregu czynności operacyjnych ustalili miejsce przebywania osoby podejrzanej o dokonanie tego czynu. - W wyniku akcji 49-letni mieszkaniec Wrocławia został zatrzymany - wyjaśniła podkomisarz.

- Mężczyźnie przedstawiono zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach - przekazała Aleksandra Freus.

Decyzją sądu, który przychylił się do wniosku prokuratora, podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

- W celu wyjaśnienia postępowania mężczyzny będzie powołany biegły z zakresu psychiatrii - zaznaczyła policjantka. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna.

"Mogły zostać złamane reguły". Rzecznik PiS o zawieszeniu radnych Polsat News Polsat News