Wodna Służba Ratownicza poinformowała w mediach społecznościowych, że do tragicznego wypadku w Porcie Miejskim we Wrocławiu doszło w w poniedziałek.

"Dziś o godzinie 12:09 otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie potrąconej przez pociąg na terenie Portu Miejskiego" - przekazano w komunikacie.

Na miejsce udały się: straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz ratownicy z Wodnej Służby Ratowniczej.

Wrocław. Tragiczny wypadek w Porcie Miejskim

Po dotarciu na miejsce okazało się, że poszkodowanym jest 68-letni ochroniarz.

Jak podała Wodna Służba Ratownicza w komunikacie, "mimo szybkiej reakcji służb, życia mężczyzny nie udało się uratować". Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.

Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, poinformowała w rozmowie z Gazetą Wrocławską, że "do wypadku doszło w trakcie przetaczania wagonów przez lokomotywę".

- Maszynista został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Był pijany. Miał 0,54 promila - przekazała policjantka.

Asp. szt. Monika Kaleta podała, że służby wyjaśniają, dlaczego 68-letni ochroniarz znalazł się na torach.

