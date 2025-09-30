W skrócie Dzięki odwadze dziecka i szybkiej reakcji kierowcy autobusu udało się uratować kobietę przetrzymywaną w domu w Westgate w stanie Iowa.

Sprawcą przemocy okazał się 29-letni Glenroy Stefand Miller, który zadał ofierze poważne obrażenia i utrudnił kontakt ze służbami ratunkowymi.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty dotyczące przemocy domowej oraz celowego zadania obrażeń.

Zdarzenie miało miejsce 24 września, około godziny 7:00 czasu miejscowego w miejscowości Sumner w stanie Iowa w USA.

Tego dnia kierowca szkolnego autobusu otrzymał od jednego z uczniów karteczkę z krótką wiadomością: "Zadzwoń pod numer 911".

USA. Przetrzymywał kobietę z poważnymi obrażeniami. 29-latek w rękach policji

Kierowca natychmiast powiadomił służby ratunkowe. Policjanci szybko ustalili, że matka dziecka była przetrzymywana wbrew swojej woli w domu w Westgate. Kobieta, pozbawiona telefonu, nie mogła wezwać pomocy, dlatego przekazała synowi notatkę.

Śledczy odkryli, że za sytuację odpowiada 29-letni Glenroy Stefand Miller. Mężczyzna stosował wobec kobiety przemoc, odebrał jej telefon i spowodował poważne obrażenia.

Według ustaleń, próbował pierwotnie zawieźć ją do szpitala, ale wycofał się, obawiając się aresztowania. Media donosiły, że ofiara doznała m.in. złamania dwóch żeber i przebicia płuca. Jej stan lekarze ocenili jako ciężki.

USA. Kobieta uwolniona z niewoli dzięki liścikowi. Sprawca trafił w ręce policji

Wkrótce po interwencji Miller został zatrzymany. Usłyszał zarzuty m.in. przemocy domowej z zamiarem spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu, celowego zadania obrażeń oraz utrudniania kontaktu ze służbami ratunkowymi. Do czasu rozpoczęcia procesu pozostanie w areszcie w hrabstwie Fayette.

Biuro szeryfa poinformowało o sprawie publicznie pod koniec ubiegłego tygodnia. Lokalne media podkreśliły, że dzięki odważnemu czynowi dziecka oraz szybkiej reakcji kierowcy udało się uratować życie kobiety.

