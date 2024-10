Pewien senior pokonał blisko 30 kilometrów, jadąc pod prąd autostradą A1 z Gliwic do Bytomia po tym, jak wybrał zły zjazd z drogi krajowej. 85-latek został złapany przez policję. Jak tłumaczył, chciał dojechać do Pyrzowic. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy i wydali specjalny apel. Sprawa trafi do sądu.