Uczestnicy tegorocznego pochodu maszerować będą pod hasłem " Jeszcze Polska nie zginęła ". Na stronie stowarzyszenia zapowiedziano, że 14. Marsz Niepodległości będzie " największą patriotyczną manifestacją w Europie". W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Malewski donosił bowiem, że spływają do niego informacje o większym zainteresowaniu uczestnictwem w Marszu Niepodległości niż miało to miejsce w przeszłości.

Marsz Niepodległości 11 listopada. "Spodziewamy się rekordu frekwencji"

- Myślę, że na pewno nie będzie to mniejszy marsz niż w poprzednich latach - ocenił Malewski, podkreślając, że ma nadzieję na frekwencyjny rekord. Zapytany, czy wszystkie kwestie organizacyjne są dopięte na ostatni guzik, powiedział, że "oczywiście większość spraw tak " i doprecyzował, że "pracujemy do ostatniego momentu".

Do ostatniego momentu przygotowywały się także służby, bo - jak czytamy na stronie warszawskiego urzędu miasta - stolica Polski w sobotę to miejsce głównych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W związku z organizacją Marszu, a także innymi wydarzeniami, które zaplanowano na 11 listopada, władze miasta informują o zmianach w ruchu i parkowaniu oraz ostrzegają przed utrudnieniami.

Policja pokazała zdjęcia z przygotowań do marszu. Nocą rozstawiano m.in. zapory.

Święto Niepodległości w Warszawie. Władze o bezpieczeństwie i utrudnieniach

Domaradzki dodał również, że prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o zadysponowanie do Warszawy dodatkowych funkcjonariuszy, aby siły i środki policji były wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.