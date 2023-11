Święto Niepodległości. Wydarzenia w całym kraju

Najbarwniej Dzień Niepodległości jest obchodzony w Poznaniu. Mieszkańcy celebrują nie tylko rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także imieniny ulicy Święty Marcin , jednej z głównych ulic miasta. W tym roku świętowanie imienin ulicy jest huczniejsze, niż w ostatnich latach. Po przerwie wywołanej pandemią oraz generalnym remontem ulic w centrum Poznania ulicą Święty Marcin ruszył barwny korowód . Prowadzi go sam święty, który na zakończenie przemarszu odbierze od prezydenta Poznania klucze do bram miasta.

11 listopada. W Poznaniu imieniny ulicy Święty Marcin

Nieodłącznym elementem imienin jest też kiermasz rogali świętomarcińskich . Tego dnia poznaniacy oraz łakomczuchy spoza miasta zjadają w sumie około 250 ton tego przysmaku . Tradycja wypieków tych rogali w Poznaniu łączy się z dobroczynnością. Zwyczaj pochodzi z końca XIX w. Gdy zbliżał się dzień św. Marcina, ówczesny proboszcz poznańskiej parafii pod jego wezwaniem apelował do wiernych, by wzorem patrona zrobili coś dla biednych. Obecny na mszy cukiernik przygotował na odpust rogale w kształcie podkowy, którą według legendy miał zgubić koń św. Marcina.

Bogatsi poznaniacy kupowali rogale, a biedni otrzymywali je za darmo. W kolejnych latach w inicjatywę włączyli się również inni poznańscy cukiernicy i piekarze. Rogale świętomarcińskie, jako produkt o chronionej nazwie pochodzenia w UE, muszą spełniać jasno określone wymagania. Do ich wyrobu należy używać ciasta półfrancuskiego wypełnionego nadzieniem z białego maku, wanilii, mielonych daktyli lub fig, cukru, śmietany, rodzynek, masła i skórki pomarańczowej. Waga rogala nie powinna przekroczyć 250 gramów.

Niepodległościowe przysmaki

Wydarzenia sportowe w wielu miastach

W Krakowie , Bieg Niepodległości wyruszy z Błoń, po historycznej trasie liczącej 11 kilometrów. Do rywalizacji zapisało się ponad dwa tysiące zawodników. Celem tegorocznego biegu jest zebranie środków na zakup głowicy przezprzełykowej - sprzętu medycznego niezbędnego do operacji kardiochirurgicznych noworodków.

Bieg Niepodległości organizowany jest także w Katowicach . Nosi on imię Dziewięciu z "Wujka". Start i meta biegu są przy pomniku Poległych Górników KWK "Wujek".

Biegacze biegną do Pomnika Powstańców Śląskich przy katowickim rondzie i z powrotem. W tym roku odbędzie się szósta edycja imprezy, która do 2021 r. odbywała się w grudniu, przy okazji rocznicy pacyfikacji kopalni. Od ubiegłego roku odbywa się ona 11 listopada i nosi nazwę Biegu Niepodległości im. Dziewięciu z "Wujka".

Biegi niepodległościowe odbędą się też w Elblągu, Radomiu, czy Białymstoku, gdzie do udziału w tej imprezie zgłosiło się już ponad 2,7 tys. osób. Zawodnicy pobiegną na symbolicznym dystansie 1918 metrów (trasa zorganizowano w Alei Piłsudskiego), a w biegu głównym na 10 km. Tu trasa przebiegać będzie ulicami: Legionową, Bulwarami Kościałkowskiego, 11 Listopada i Zwierzyniecką. Przy tej ostatniej jest na bloku mural wykonany na 100-lecie odzyskania niepodległości. Dzieci pobiegną na trasach od 100 do 600 metrów. Jest też trasa 5,5 km do pokonania pod hasłem "Maszeruję dla Niepodległej" dla osób, które nie biegają, ale lubią spacerować.