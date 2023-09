Robert Bąkiewicz: Przykład działania kasty sędziowskiej

- Ten wyrok jest kolejnym przykładem działania kasty sędziowskiej . Przypominam, że środowisko, które jest w sporze ze mną było bardzo mocno wspierane przez media lewicowo-liberalne . Mogę powiedzieć jasno, że nie zgadzam się z tym wyrokiem, uważam, że jest ona nadużyciem natomiast podporządkuję się do niej, o ile nie będzie możliwości kasacji do Sądu Najwyższego. Wówczas z niej skorzystam - przekonywał.

Sądowe batalie w sprawie zarządu stowarzyszenia

"Robert Bąkiewicz wobec tego wydarzenia podjął się desperackich, bezprawnych kroków, w wyniku których udało mu się chwilowo oszukać administrację KRS . Decyzją referendarza dokonano wtedy wpisu nieprawidłowych władz do KRS. Jak się jednak właśnie okazało, była to jedynie chwilowa obstrukcja" - czytamy w komunikacie z 24 marca.

"Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości żywi nadzieję, że to koniec niepotrzebnego nikomu spektaklu. Liczymy na to, że Robert Bąkiewicz zaprzestanie wrogich ruchów wobec Marszu Niepodległości. Na ten moment skupiamy się na sprzątaniu bałaganu pozostawionego przez byłego prezesa, a w szczególności na przygotowaniach do Marszu Niepodległości 2023. Jednocześnie apelujemy do wszystkich patriotów o wsparcie i zaangażowanie, bo Marsz to nasze wspólne dzieło. Widzimy się w Warszawie 11 listopada" - dodano.