Skandal w samolocie. Niepełnosprawny czołgał się między rzędami

49-latek w rozmowie z mediami opowiedział o sytuacji, do której doszło w sierpniu, gdy podróżował ze swoją żoną do Las Vegas. Rodney Hodgins cierpi na kurczowe porażenie mózgowe. Jak przyznał, by łatwiej było mu podróżować, jego wózek inwalidzki został tak zmodyfikowany, by zmieścił się w przestrzeni bagażowej.