Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem ich w grudniu mogą to zrobić zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną .

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski w informacji na temat testu diagnostycznego proponuje, by szkoły przeprowadziły je w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godz. 9 i o godz. 14.