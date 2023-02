Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski, powiadomieni o wypadku ratownicy zdołali szybko dotrzeć na miejsce i wydobyć poszkodowanego spod śniegu po ok. 35 minutach, jednak jego stan jest ciężki. Trwa walka o życie.

Ratownicy TOPR-u ostrzegają turystów przed wchodzeniem na szlaki w Tatrach i Karkonoszach. Uważać powinni także narciarze.

Zagrożenie lawinami w Karkonoskim i Tatrzańskim Parku Narodowym

Przez utrzymujące się opady śniegu i silny wiatr, sytuacja lawinowa będzie się pogarszać. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna osiąga już ponad 2 metry głębokości. Według prognoz może zaistnieć konieczność wprowadzenia 4. stopnia zagrożenia.

Reklama

Warunki są niekorzystne, a poruszanie się wymaga dużego doświadczenia i umiejętności. Wyzwolenie lawiny jest bardzo prawdopodobne, nawet przy małym obciążeniu dodatkowym.

Zrezygnujmy z wycieczek powyżej górnej granicy lasu

Ratownicy apelują do turystów o zaniechanie działalności górskiej powyżej górnej granicy lasu. Należy zrezygnować z wchodzenia na szlak do schroniska przy Morskim Oku. Niebezpieczne będzie także kierowanie się Doliną Roztoki do Doliny Pięciu Stawów. Trasy są przecięte w kilku miejscach przez żleby, którymi mogą zejść duże lawiny.