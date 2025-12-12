Wtargnął na uczelnię, w ręku miał nóż. Akcja krakowskich służb
Irracjonalnie zachowujący się 25-latek wtargnął na teren jednej z krakowskich uczelni wyższych. Mężczyzna miał przy sobie ostre przedmioty. - Osoba została błyskawicznie ujęta przez ochronę - potwierdziła w rozmowie z Interią st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar z KMP w Krakowie. Z przekazanej nam relacji wynika, że nikt nie został poszkodowany, a potencjalny napastnik trafił do szpitala.
W skrócie
- Na krakowskiej uczelni przy ul. Rakowickiej doszło do incydentu z udziałem 25-latka uzbrojonego w ostre narzędzia.
- Mężczyzna został szybko zatrzymany przez ochronę i przekazany policji, nikt nie ucierpiał.
- Dwa dni wcześniej w Myślenicach doszło do ataku nożownika, zakończonego śmiercią napastnika po interwencji policji.
Do sytuacji doszło przed godz. 8 na terenie uczelni wyższej przy ulicy Rakowickiej. Interia skontaktowała się w tej sprawie z Komendą Miejską Policji w Krakowie.
- Odebraliśmy zgłoszenie od pracowników ochrony jednej z uczelni wyższych, że na terenie placówki ma przebywać irracjonalnie zachowujący się mężczyzna, który posiada ostre przedmioty - poinformowała st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar.
Lokalne media podawały, że jednym z przedmiotów był nóż, a potencjalny napastnik groził jego użyciem.
Kraków. 25-latek wtargnął na teren uczelni, miał ostre przedmioty
- Osoba ta została błyskawicznie ujęta przez ochronę i przekazana przybyłym na miejscu policjantom oraz załodze pogotowia ratunkowego - przekazała policjantka z KMP w Krakowie. Nie odnotowano osób rannych ani poszkodowanych.
Schwytany to 25-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna nie jest ani studentem, ani pracownikiem uczelni.
- Z uwagi na to, że ten mężczyzna zachowywał się irracjonalnie, został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali. Na miejscu nadal prowadzimy czynności policyjne - dodała st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar.
Atak nożownika w Myślenicach. Napastnik nie żyje
Zaledwie dwa dni temu doszło do ataku nożownika w Myślenicach (woj. małopolskie). Agresywny mężczyzna wtargnął na teren jednej z firm i zaatakował dwie pracujące tam osoby. Uciekając, napotkał na swojej drodzy zaalarmowanych policjantów.
"Agresor po zauważeniu policjantów zaatakował ich, trzymając nóż w ręce, nie reagując na kilkakrotne polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia wydawane przez funkcjonariuszy" - podano w komunikacie.
Następnie ruszył w stronę interweniujących mundurowych. Jeden z funkcjonariuszy użył wobec agresora broni palnej, śmiertelnie go raniąc.
