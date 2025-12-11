W skrócie Biegli sądowo-psychiatryczni stwierdzili niepoczytalność Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza w Krakowie.

Prokuratura zamierza skierować wniosek o umorzenie postępowania oraz umieszczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Tragedia miała miejsce podczas wizyty w Szpitalu Uniwersyteckim, gdzie napastnik, będący funkcjonariuszem Służby Więziennej, zaatakował ortopedę Tomasza Soleckiego.

Jak potwierdziła prokuratura w rozmowie z Radiem Kraków, opinia biegłych sądowo-psychiatrycznych potwierdziła, że Jarosław W., podejrzany o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny.

- Z treści opinii wynika, że w chwili czynu był on niezdolny do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, co oznacza niepoczytalność - przekazała prok. Oliwia Bożek-Michalec, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Kraków. Zabójstwo lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim. Prokuratura zadecydowała

W najbliższym czasie prokurator prowadzący sprawę skieruje do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek o umorzenie postępowania.

Ponadto będzie wnioskował o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

- Przebywanie przez niego na wolności stwarzałoby zagrożenie dla społeczeństwa, bo z powodu choroby może on popełnić ponownie podobne przestępstwo - wyjaśniła prokurator Oliwia Bożek-Michalec.

Nie żyje Tomasz Solecki. Ortopeda z Krakowa zaatakowany przez pacjenta

Tragiczne wydarzenia rozegrały się 29 kwietnia w jednym z gabinetów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W czasie wizyty pacjentki do pomieszczenia wtargnął uzbrojony mężczyzna i zaatakował lekarza - ortopedę Tomasza Soleckiego. Mimo natychmiastowej pomocy personelu medycznego, życia medyka nie udało się uratować.

Dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski przekazał, że napastnikiem był pacjent niezadowolony z przebiegu leczenia. Według informacji ujawnionych po zdarzeniu 35-latek był funkcjonariuszem Służby Więziennej.

