W Krakowie rozpoczęła się wycinka ponad tysiąca drzew. Ma to związek z budową nowej linii tramwajowej. Szkopuł w tym, że większość obecnych drzew nie przeszkadza w powstaniu torowiska, a mimo to urzędnicy pozwolili je wyciąć. Na placu budowy mieszkańcy znaleźli właśnie martwego jeża - to gatunek pod częściową ochroną. Wiceprezydent Andrzej Kulig uważa, że został tam celowo podrzucony, aby "robić obrzydliwą kampanię wyborczą". Na pytanie kto przyniósł truchło, odpowiedział: lisy.