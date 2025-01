Trzaskowski inaugurował kampanię. Nagle rozległy się krzyki

W związku z oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski rozpoczął zbieranie podpisów potrzebnych do zarejestrowania swojego komitetu wyborczego. Pierwsze z nich zebrał w środę podczas wieczornego spotkania ze swoimi sympatykami w Warszawie.

- Rozporządzenie o rozpoczęciu wyborów zostało opublikowane i w związku z tym możemy się zabrać za zbieranie podpisów , co jest dla nas bardzo ważne - powiedział kandydat KO. - Jutro o świcie ruszam w trasę - dodał.

Wybory 2025. Rafał Trzaskowski rozpoczął zbieranie podpisów

W czasie briefingu został również zapytany o to, czy liczy się z tym, że "zostanie wymieniony na innego kandydata". - Telewizja Republika, jak zgaduję. Pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Republika - odniósł się do pytania prezydent Warszawy. - Powiem panu, panie redaktorze, że zaczynają się wybory, zbieramy podpisy, jak pan widzi, jesteśmy wszyscy w bardzo dobrych, pozytywnych, ofensywnych, nastrojach. O to chodzi, bo ta kampania będzie niesłychanie zacięta - stwierdził Trzaskowski.