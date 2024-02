Lipnica Mała. Interwencja policji w domu. Mężczyzna został zatrzymany

Radiowóz w pierwszej kolejności udał się z 39-latkem do szpitala w Nowym Targu, gdzie poddano go konsultacji medycznej. Tam lekarz stwierdził, że nie ma przeciwskazań, by mężczyzna został umieszczony w specjalnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W związku z decyzją osadzono go w budynku służb.