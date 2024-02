Mówili, że nie ma go w domu. A leżał skulony pod kołdrą

Jedyną drogą ucieczki dla poszukiwanego przez policję okazało się... łóżko. 49-latek, który spostrzegł, że do drzwi jego mieszkania zapukali funkcjonariusze, postanowił, że ukryje się przed nimi pod kołdrą. Zapomniał jednak o tym, że chociaż pod pierzyną jest ciemno, nie oznacza to, iż całkiem go nie widać.