W skrócie W Barcicach Górnych odkryto ciała trzech osób, policja zatrzymała 25-letniego krewnego ofiar.

Prokuratura posiada już wstępne wyniki sekcji zwłok i planuje przesłuchanie podejrzanego.

Nowe informacje prokuratura ujawni w piątek podczas konferencji prasowej.

Mieszkańcy oraz sołtys wskazują, że 25-latek od dawna sprawiał problemy, a interwencje policji powtarzały się regularnie.

Do tragicznego odkrycia doszło w Barcicach Górnych w środę. W jednym z domów naleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat oraz 52-letniej kobiety.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przekazała, że posiada już wstępne wyniki sekcji zwłok pozbawionych życia osób - poinformowała polsatnews.pl rzeczniczka prokuratury Justyna Rataj-Mykietyn.

W sprawie zatrzymano poszukiwanego 25-latka, również mieszkańca tego domu. W momencie ujęcia był prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. Ma on zostać przesłuchany w czwartek w godzinach popołudniowych.

Zabójstwo w Barcicach Górnych. Nowe informacje z prokuratury

Prokuratura potwierdza, że jest to syn jednej z ofiar - 52-letniej kobiety. Mężczyzna podejrzewany jest o zabójstwo. Bardzo możliwe, że jeszcze w czwartek usłyszy pierwsze zarzuty.

Jak przekazała Rataj-Mykietyn, prokuratura o wynikach sekcji i przebiegu przesłuchania 25-letniego mężczyzny będzie informować w piątek. - Około godziny 10-11 zaplanowany jest briefing prasowy - dodała.

Wcześniej w rozmowie z Polsat News rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło opisywała, że ofiary miały rozległe obrażenia głowy, które powstały najprawdopodobniej w wyniku uderzenia tępym narzędziem.

Barcice. Awantury i incydenty z udziałem 25-latka

W środę w rozmowie z Polsat News sołtys Barcic Tomasz Koszkul opisywał, że groźnych sytuacji z 25-latkiem było w przeszłości sporo.

- Zdarzały się tutaj interwencje policyjne, z opinii mieszkańców, z którymi rozmawiałem, wiem, że tutaj były jakieś dziwne, agresywne zachowania, rodzina nie mogła nad nim zapanować - mówił Koszkul.

Sołtys wspomniał także o sytuacji sprzed weekendu, kiedy 25-latek miał wpaść w amok i rzucał cegłami w stronę drogi i samochodów. Wtedy też interweniowała policja.

- Myślę, że tutaj zawiódł system, że powinien być (zatrzymany - red.) pod stałą opieką - analizował tragedię samorządowiec.

