W skrócie Ukraińska policja zatrzymała grupę żołnierzy podejrzanych o porwania, wymuszenia i kradzieże w kilku obwodach kraju.

Ofiary były przetrzymywane, bite i zastraszane groźbami przemocy fizycznej oraz żądaniami okupu.

Podczas śledztwa zabezpieczono dowody, trwają poszukiwania kolejnych zamieszanych osób.

Główna Dyrekcja Policji Narodowej z obwodu tarnopolskiego poinformowała o zatrzymaniu siedmiu wojskowych, którzy oskarżeni zostali o bezprawne pozbawianie wolności, stosowanie przemocy fizycznej, wymuszanie środków finansowych, kradzieże i stosowanie tortur.

- Otrzymaliśmy informację operacyjną o nielegalnej działalności części personelu wojskowego w obwodzie tarnopolskim. Ponadto skontaktowali się z nami okoliczni mieszkańcy, którzy skarżyli się na nadużywanie władzy przez te same osoby - przekazał szef tarnopolskiego GDPN Serhij Ziubanenko, cytowany przez serwis Ukrinform.

Porywali, wymuszali, stosowali przemoc. Grupa ukraińskich żołnierzy zatrzymana

Napastnicy wykazywali się wyjątkowym okrucieństwem. Poszkodowani byli bici i przetrzymywani w skrajnych warunkach nawet przez kilka dni. Jak informują ukraińskie media, jedna z ofiar - mieszkaniec Tarnopola, miał zostać siłą wepchnięty do samochodu i wywieziony z miasta.

Gdy auto się zatrzymało, mężczyzna został rozebrany do naga, oblany łatwopalną substancją, a następnie zmuszony do ucieczki przed jadącym samochodem.

Inny z poszkodowanych został napadnięty w swoim samochodzie - siłą wywleczono go na zewnątrz i przeniesiono do auta oprawców. Pojazd, którym się poruszał, został skradziony. Mężczyzna był zastraszany - grożono mu pobiciem, jeśli zdecyduje się na kontakt z policją.

Ukraina. Policja prowadzi śledztwo wobec wojskowych

Agresorzy dokonali również ataku na jednego z czynnych żołnierzy, który był w trakcie rehabilitacji. Wojskowy został postrzelony przez nich na ulicy i wywieziony w nieznanym kierunku. Bijąc i grożąc bronią, żądano od niego okupu 50 tys. hrywien.

Policja zabezpieczyła telefony komórkowe, pojazdy i broń podejrzanych. Zebrano również dowody, takie jak zdjęcia i filmy przez nich wykonywane. Funkcjonariusze dokonali też przeszukań w obwodach tarnopolskim, kijowskim i charkowskim.

Śledztwo jest w toku, a mundurowi identyfikują kolejne osoby, które mogły być zaangażowane w przestępczy proceder.

