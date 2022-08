Tajemnice Lasów Państwowych. W tle fundacja, pieniądze i kościół na polanie

Dawid Serafin WIADOMOŚCI LOKALNE

Nie wiadomo co stało się z 720 tys. zł, które trafiły z Lasów Państwowych do fundacji "Dla Niepodległej". Jednym z jej założycieli jest Jan Kosiorowski, wieloletni dyrektor Lasów w Krakowie. To właśnie za jego kadencji podległe mu nadleśnictwa przelewały na konto organizacji setki tysięcy złotych. Pieniądze miały być przeznaczone na wybudowanie kaplicy w Puszczy Niepołomickiej na stulecie odzyskania niepodległości, ale budowla nie powstała. Jak dowiedziała się Interia, Kosiorowski, który przeszedł kilkanaście miesięcy temu na emeryturę, właśnie został prezesem fundacji.

Zdjęcie Wizualizacja kaplicy, która ma powstać w Puszczy Niepołomickiej / Starostwo Powiatowe w Wieliczce / materiały prasowe