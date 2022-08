Największy wąż w Polsce grasuje w Bieszczadach. Czy trzeba się go bać podczas wakacyjnych wycieczek?

Wąż Eskulapa to prawdziwy gigant wśród węży występujących w Polsce. Tego długiego, bo mierzącego do nawet dwóch metrów, gada uznaje się za największego węża w Europie Środkowej. Turyści, którzy spotykają go na swojej drodze w Bieszczadach, najczęściej szybko biorą nogi za pas. Jest to uzasadnione. W końcu wąż Eskulapa już na pierwszy rzut oka wzbudza respekt. Jednak czy naprawdę jest aż tak niebezpieczny?

Zdjęcie Wąż Eskulapa jest objęty ochroną gatunkową. Czy najdłuższy i największy wąż w Polsce zagraża człowiekowi? / easyfotostock / East News