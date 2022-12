Krzysztof Matyjaszczyk od 2010 r. jest prezydentem Częstochowy i osobą od lat związaną z lewicą. W przeszłości był m.in. posłem z listy Lewica i Demokraci oraz przewodniczącym struktur SLD w Częstochowie.

Tymczasem 18 listopada Matyjaszczyk został powołany na członka rady nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego. To miejska spółka, która odpowiada za funkcjonowanie ekospalarni oraz za zwiększenie efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych.

Jak ustaliliśmy, za zasiadanie w radzie co miesiąc polityk będzie otrzymywał blisko 5 tys. zł wynagrodzenia. Chcieliśmy porozmawiać z prezydentem Częstochowy, jak to się stało, że otrzymał posadę i kto zwrócił się do niego z taką ofertą. Ten jednak nie znalazł czasu na rozmowę.

Z naszych informacji wynika, że decyzję o powołaniu podjął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Samorządowiec od lat kojarzony jest jako osoba związana z lewicą. Zapytaliśmy prezydenta Majchrowskiego m.in. dlaczego zdecydował się na taki ruch i jakie kompetencja posiada Matyjaszczyk. Ten jednak nie znalazł czasu, aby na te pytania odpowiedzieć.

Wieloletni poseł SLD w radzie miejskiej spółki

To nie jedyna posada dla polityka związanego z lewicą. Od ponad roku wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Agencji Rozwoju miasta jest Jerzy Wenderlich. To były wicemarszałek Sejmu i wieloletni poseł SLD. W 2018 r. bezskutecznie startował na radnego sejmiku w województwie kujawsko-pomorskim. Pochodzący z Torunia polityk miesięcznie otrzymuje blisko 2,5 tys. zł.

Tymczasem ARMK to kluczowa spółka. Jej głównym celem jest zagospodarowanie terenów Wesołej - gruntów w ścisłym centrum miasta w sąsiedztwie krakowskich Plant. Do Rynku Głównego można dojść stamtąd wolnym krokiem w około 10 minut.

O Wesołej zrobiło się głośno podczas ostatniej samorządowej kampanii wyborczej za sprawą Klubu Jagiellońskiego. Zwrócił on uwagę, że Szpital Uniwersytecki niebawem opuści tereny przy ul. Kopernika i przeniesie się do nowej siedziby, a grunty będzie chciał sprzedać. Miasto kupiło je ostatecznie za 283,1 mln zł.

Ciepłe posady dla polityków

Co ciekawe, w Krakowie w wielu miejskich spółkach zasiadają politycy, którzy w pewnym momencie wypadli z politycznego obiegu. Pod koniec 2019 r. były szef małopolskiej PO i do niedawna poseł Grzegorz Lipiec dostał pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Były parlamentarzysta został kierownikiem działu windykacji opłat dodatkowych, choć za odzyskiwanie należności za jazdę autobusami i tramwajami bez biletu odpowiada prywatna firma. Na kierownicze stanowisko, które objął Lipiec, nie przeprowadzono konkursu.

W styczniu 2020 r. władze Krakowa powołały miejską jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Jej dyrektorem został Jerzy Popiel. To polityk Platformy Obywatelskiej i były miejski radny. Wcześniej był on wiceprezesem miejskiej spółki odpowiedzialnej za budowę parkingów. Ta została rozwiązana, bo nie radziła sobie ze swoimi zadaniami.

Po wyborach samorządowych w 2018 r. Platforma Obywatelska i PSL straciły władzę w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego. Jednak politycy, którzy piastowali wysokie funkcje w urzędzie, bardzo szybko znaleźli zatrudnienie.

Jacek Krupa, były marszałek województwa, w lutym 2019 r. objął stanowisko dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Wcześniej taka posada w miejskiej spółce nie istniała. Została stworzona dopiero 29 stycznia 2019 r., kilka dni przed objęciem jej przez Krupę. Na utworzone stanowisko dyrektora także nie odbył się konkurs.

Pracę w miejskiej spółce znalazł także Wojciech Kozak, były wicemarszałek województwa. Ten czołowy polityk PSL w Małopolsce w połowie stycznia 2019 r. objął posadę w krakowskich wodociągach na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży aglomeracyjnej.

W 2021 r. radny Platformy Obywatelskiej Andrzej Hawranek został z kolei głównym specjalistą ds. kontroli systemu w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Wcześniej nie ogłoszono żadnego konkursu na to stanowisko ani nawet nie opublikowano ogłoszenia o pracę. Przedstawiciele spółki zdecydowali się na zatrudnienie radnego po tym, jak ten przesłał swoje CV.

