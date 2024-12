Nie tylko atak hakerski. Prezes MPK Kraków mówi o akcie sabotażu

Prezes MPK stwierdził w TVP3 Kraków, że oprócz ataku hakerskiego doszło również do aktu sabotażu. - Atak hakerski rozpoczął się o godz. 7 rano 3 grudnia. W nocy z 3 na 4 grudnia doszło do pewnych działań, które dzisiaj mógłbym nazwać sabotażem w zakresie infrastruktury energetycznej. Udało się to wszystko bardzo ładnie zidentyfikować, zapobiec jakimkolwiek szkodom i oczywiście przekazać to do właściwych służb, które podjęły działania - powiedział Świerczyński.

Reklama