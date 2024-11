Kraków bez metra? "Pod ziemią najpierw jeździć będą tramwaje"

- Trudno słuchać opowieści, że najpierw wybuduje się tunel dla tramwajów, a później dostosuje go do metra. To znacząco zwiększa koszty inwestycji, bo tunel musi być jednocześnie szeroki, by zmieścić metro, i wysoki, aby pomieścić sieć trakcyjną dla tramwaju - mówił Andrzej Rogiński.