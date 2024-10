"Legendarne" ruchome schody w Krakowie. Miasto podało przyczynę awarii

Nowe schody miały już chwile zatrzymania - co nie umknęło uwadze mieszkańców i mediów. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyjaśnił, że schody są nieczynne w przypadku przeglądów konserwacyjnych.

Najbliższa konserwacja planowana jest na najbliższy czwartek. Nieczynne będą tego dnia od godz. 9 do 11.

Kraków. Schody na dworcu nieczynne. Miasto podaje przyczynę

Przedstawiciel producenta schodów będzie prowadził przeglądy konserwacyjne przez najbliższe 60 miesięcy , czyli przez pięć lat, nie rzadziej niż co 30 dni.

To także sami podróżni doprowadzają do wstrzymania pracy schodów poprzez nieuzasadnione włączenie przycisku bezpieczeństwa. Wówczas do pracy przywrócić mogą je jedynie uprawnieni pracownicy.